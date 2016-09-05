成大曼陀林樂團義演 6日開跑
成功大學藝術中心曼陀林樂團，為感恩奇美集團創辦人許文龍對曼陀林音樂的無私推廣與付出，以及看到社會有許多須被照、顧關懷的弱勢族群，6日起將舉辦「攜手協力 為愛演出 100場」的義演活動，對象是全省各地的醫院、孤兒院、老人安養院或教會等場所。
成大曼陀林樂團成立將邁入第十年，樂團長期獲得各界的支持與愛護，團員銘記在心，指導老師蕭玲發想，「為愛演出100場」，馬上獲得團員認同，而這項愛心活動，6日早上10點30分在成大附設醫院住院大廳展開。
曼陀林樂團的成員有不少是稍具年齡的「婆婆媽媽」們，團長王琪說，有了一點年齡的人更能體會住在醫院、安養院或孤兒院的人是社會最弱勢的一群人，最需要心靈撫慰，如果樂團能透過音樂之美，為他們帶來片刻的安詳與愉悅，更具意義。
成大曼陀林有了這樣的構想後，即開始向台南市以及全省各地散發出這項訊息，得到的迴響出乎意料的好，包含醫院、安養中心、日照中心、育幼所、仁愛之家、榮民之家、護理之家等等機構，都期待歡迎成大曼陀林樂團的到來，演出場地遍布台南、斗六、彰化、嘉義、高雄、屏東、南投、台東、花蓮、宜蘭等。
(中時)
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