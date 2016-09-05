港立法會選舉 泛民本土增1席奪19席

經過馬拉松式點算，香港新一屆立法會地方直選結果終於出爐，泛民主派連同本土派奪得19席，增加1席。

本屆議會共選出70個議席，其中35席由地方直選即分區一人一票選出，具真正的民主意義；另外30席由代表行業利益的功能組別產生。

餘下5席由所謂的「超級區議會」產生，正確名稱是區議會（第二）功能界別。雖然它也是功能界別，5席卻都由不分區選舉產生，整個香港作為單一選區，由選民一人一票選出。

因此，循「超級區議會」當選的議員，其代表性更大。

本屆選舉原定於昨晚10時30分結束後，隨即進行點票，但由於投票時間延遲，加上新界東選區在點票過程中出現問題，結果延遲至今天下午4時許才能公布最後結果。

地方直選共分5區，即港島區、九龍東、九龍西、新界東及新界西。經點算，泛民奪得19席，建制奪得16席。

建制派在上屆地方直選取得17席，本屆減少1席。建制派中，以民主建港協進聯盟、工會聯合會及新民黨占最多議席。

泛民（含本土派）原先有18個地方直選議席，這次多了1席，其中以民主黨及公民黨為最大黨。

在這次選舉中，泛民的政治版圖發生很大變化，一方面是多名資深議員敗選，包括工黨的李卓人和民主民生協進會的馮檢基。

相對的，在「占中」運動之後才成立的一些本土組織，首次參選即奪得6席。在建制派地方直選議席沒有大幅減少的情況下，他們是擠占了泛民的席位。

當選的本土組織和代表有土地正義聯盟的朱凱迪、香港眾志的羅冠聰、小麗民主教室的劉小麗、熱血公民的鄭松泰，以及青年新政的梁頌恆和游蕙楨。

這些本土組織與泛民關係密切，即使有些政見不同，但仍被視為屬於泛民陣營，又或非建制派。1050905

(中央社)