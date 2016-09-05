龍之憂鬱建構童話美景 視覺拼裝假象

當視覺藝術家菲利浦變身劇場導演時，作品「龍之憂鬱」像是會流動的畫布一般，以簡單的布景道具拼裝出一台童話故事美景，但下一秒硬是要戳你一下，假的。

菲利浦‧肯恩（Philippe Quesne）將「龍之憂鬱」舞台布置成被皚皚白雪覆蓋的樹林，絕美當前，卻放上一輛拋錨破車，裡頭困坐著長髮搖滾大叔，百般聊賴的在車內切換著不同音樂。在這樣無厘頭的開場後，接著像是變魔術，從這些長髮大叔的手裡變出一幕幕幻景奇觀。

雪地上，有拖車打造成的圖書館、用汽車與塑膠布組合而成的山丘、水盆與電動馬達製造出來的噴泉、電風扇吹起一顆顆三米高的巨型氣球等，這些都沒有什麼故事典故或隱喻在裡頭。

「龍之憂鬱」的對白不多，完全靠視覺畫面來敘事，台上拼組出的一幕一景，要讓觀眾認知到這是一個微形社會的構建過程，意識到自己的存在意義，就在觀眾沉浸於舞台人工美景的忘我時刻，突然來一道無厘頭冷箭，提醒觀眾不要過於「相信」，看清楚假象是可以被製造出來的。

菲利浦面對現今世界充滿金錢價值操弄及環境威脅等問題，認為需要靠藝術創作來找出解答，習慣採用一種冷調與荒謬性的幽默感去面對這些疑問，創作一路走來十多年了。

2016台北藝術節「龍之憂鬱」9月9日至11日於中山堂中正廳演出。1050905

(中央社)