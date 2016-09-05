龍之憂鬱建構童話美景 視覺拼裝假象
當視覺藝術家菲利浦變身劇場導演時，作品「龍之憂鬱」像是會流動的畫布一般，以簡單的布景道具拼裝出一台童話故事美景，但下一秒硬是要戳你一下，假的。
菲利浦‧肯恩（Philippe Quesne）將「龍之憂鬱」舞台布置成被皚皚白雪覆蓋的樹林，絕美當前，卻放上一輛拋錨破車，裡頭困坐著長髮搖滾大叔，百般聊賴的在車內切換著不同音樂。在這樣無厘頭的開場後，接著像是變魔術，從這些長髮大叔的手裡變出一幕幕幻景奇觀。
雪地上，有拖車打造成的圖書館、用汽車與塑膠布組合而成的山丘、水盆與電動馬達製造出來的噴泉、電風扇吹起一顆顆三米高的巨型氣球等，這些都沒有什麼故事典故或隱喻在裡頭。
「龍之憂鬱」的對白不多，完全靠視覺畫面來敘事，台上拼組出的一幕一景，要讓觀眾認知到這是一個微形社會的構建過程，意識到自己的存在意義，就在觀眾沉浸於舞台人工美景的忘我時刻，突然來一道無厘頭冷箭，提醒觀眾不要過於「相信」，看清楚假象是可以被製造出來的。
菲利浦面對現今世界充滿金錢價值操弄及環境威脅等問題，認為需要靠藝術創作來找出解答，習慣採用一種冷調與荒謬性的幽默感去面對這些疑問，創作一路走來十多年了。
2016台北藝術節「龍之憂鬱」9月9日至11日於中山堂中正廳演出。1050905
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。