陸資持續流入 港股上揚

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香港股市今天上漲超過1%，是近2個月以來表現最佳一天，主因來自中國大陸的新資本持續流入。

恆生指數上漲1.7%，報23649.55點，創7月12日以來最大的百分比漲幅。恆生國企股上漲1.5%，達到9830.57點。

大陸資金的湧入助長了香港股市強勁的上漲動能。大陸投資人積極的尋找更佳的收益，且尋求在「深港通」（深圳和香港股市交易互通）預計11月上路前先馳得點。

在香港上市的金融股將是最大的受益者之一，今天金融類股指數上揚1.5%。

科技股是另外一個最大受益者，今天科技類股指數大漲3.4%。騰訊控股上漲4.2%。（譯者：中央社簡長盛）1050905

(中央社)