不坐木頭椅 小學生改坐健身球上課
「好像坐沙發上課」，台東縣永安國小盧姓老師為讓小學生上課專心，將木製椅換成健身球，小朋友相當開心；不過，也有醫生提醒最好不要整天坐。
上課當椅子、下課當健身球，永安國小4年級的教室，這學期換上亮麗的健身球當椅子，不僅小朋友開心，教室也充滿活力。
學校說，開學第1天，班上8位學生進到教室，找不到椅子，學生正感到疑惑時，導師盧慶文告訴學生，木頭椅收起來了，改坐健身球，小朋友都感到很新鮮。
校長溫上德說，今年5月間看到一篇「美國小學老師利用健身球提高學師專注力」的網路文章，喜歡嘗試不同上課方式的盧慶文老師決定試看看。
盧慶文表示，剛開始他想布置不一樣的教室，用新奇的方式讓小朋友暑假後能收心；另一方面，也訓練學生穩定坐球，培養專注及自制力，課餘時間還可變成玩具，直接躺在球上，訓練肌力、強化背部力量。
盧慶文說，為了用健身球當椅子，教室課桌椅規劃改成ㄇ字型，即使不慎滾到一旁也不易撞到桌椅。開學一星期了，小朋友安穩又熟練地坐在球上聽課、寫作業。
不過，有兒童精神科醫師獲悉後，提醒學校，長時間使用健身球當教室座椅，恐影響兒童脊椎、骨骼肌肉發展，也可能傷害視力。
盧慶文說，引發討論有助修正上課方式及型態，健身球當座椅，僅在語文、數學課程實施，平均一天僅有2.5節課，加上自己的上課方式屬動態型，學生並非一節40分鐘都坐在椅子上，會隨時注意學生狀況，並尊重學生意見，適時調整上課方式，學生或家長也能隨時選擇坐回木頭椅。1050905
(中央社)
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