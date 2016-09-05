陸客是最需要的朋友？故宮院長說…

對於張景森「陸客是台最需要的朋友」說法，故宮院長林正儀認為，博物館事業「服務為主，沒分好或不好，故宮也歡迎陸客和各國訪客。」

陸客人數銳減，張景森喊話「陸客是台灣最需要交的朋友」，故宮在這波觀光業寒冬中也受到影響，今年8月較去年同期短少7萬人次，去年8月46萬人，今年8月39萬人，減少14％，預估9月淡季人數還會再下降。

林正儀說，博物館是全民共有共享，沒分好壞朋友，歡迎各國人士，也歡迎陸客，但博物館要先做需好萬全準備工作，如因應南向政策，未來若東南亞參觀民眾增加，故宮也必須做好各種服務措施。

(中時)