金山市場摸彩活動 萬元購物券等你拿
新北市金山區第一市場即日起至9月8日止，舉辦「爸爸的情人購物優惠暨摸彩雙重送」活動，現在只要到市場購物即贈送摸彩卷1張，有機會抽中萬元購物券等禮品，邀請民眾一起來搶購摸彩。
金山區公所表示，摸彩活動將於9月8日下午2點在金山第一市場舉辦，有購物卷1萬元、5千元等豐富獎項，當天活動另有卡拉OK歡唱會，也歡迎愛唱歌朋友來逗熱鬧。
金山市場自治會會長蔡森表示，近幾年來市場日益繁榮，假日人潮絡繹不絕，曾獲經濟部評選為2星優良市集、擁有三個3星級和1星級的樂活名攤，在地新鮮農漁特產和年節應景商品應有盡有，是居民的購物天堂，歡迎遊客一起來摸彩抽大獎。
(中時)
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