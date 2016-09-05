屍速列車票房破億 破韓片在台紀錄
韓國電影「屍速列車」來勢洶洶，不僅在韓國國內刷新國片影史紀錄，上週五在台上映後，僅3天就開出台北票房新台幣2600萬元、全台破億的好成績，破韓國電影在台最佳票房紀錄。
在影評人、導演好評口碑及網路討論聲浪不斷的帶動下，「屍速列車」於上週末在台上映後，3天即衝破億元票房大關，週日票房罕見的超越週六票房，更占據了週末全台電影票房的60%。
「屍速列車」創下的紀錄不僅如此，在上映30小時就突破電影「鬼魅」在台維持13年的最佳韓片票房紀錄；首週開票票房在台灣影史非好萊塢英語電影之中，僅次於魏德聖的「賽德克‧巴萊」與九把刀的「那些年，我們一起追的女孩」，位居第3。
「屍速列車」上映後，不少人拿布萊德彼特主演的同類型好萊塢殭屍片「末日之戰」比較，不過，「屍速列車」首週票房贏了「末日之戰」首週票房總合，成為台灣電影圈的熱議話題。
「屍速列車」故事講述一種殭屍變種病毒正在韓國擴散，當證券經理人碩宇（孔劉飾）帶著女兒秀安，從首爾搭乘高鐵前往釜山找媽媽，未料一名感染者同時也搭上了同班高鐵，病毒開始擴散、車上人漸漸變成活屍，讓其他乘客紛紛陷入恐慌。1050905
(中央社)
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