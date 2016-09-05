鄭文燦：地景藝術節成為城市魅力所在

以黃色小鴨及月兔打響知名度的桃園地景藝術節，9日隆重登場，桃園市長鄭文燦今天說，活動將打造成為桃園大型活動的品牌，也成為桃園城市魅力的所在。

鄭文燦今天在新屋區永安漁港，出席「2016桃園地景藝術節宣告記者會」時表示，2016桃園地景藝術節9日至25日，在新屋展區及八德埤塘公園展出共37件作品，並包括74場行動藝術計畫及工作坊，以及5條社區小旅行路線，透過地方覺醒、社區風動、藝術打樁等三主軸，推動社區參與、發展在地特色、追求環境永續及「循環經濟的價值。

他說，2013年及2014年「桃園地景藝術節」的主題分別是黃色小鴨及月兔，吸引大批遊客前往參觀，但也帶來部分問題，新市府上任後，重新檢討地景藝術節的舉辦方式，決定將地景藝術節規劃為「一年籌劃、一年舉辦」，每兩年舉辦一次，並將地景藝術節轉化為藝術結合環境、藝術結合在地社區的一項活動。

鄭文燦強調，「2016桃園地景藝術節」由32組國內外藝術家團隊，創作37件作品，以地景與環境為舞台，展現藝術家創作與想像，同時也是社區居民共同參與的藝術運動，是一座「沒有圍牆的美術館」，是一場以藝術做媒介，所帶動新認同與新價值的運動。

鄭文燦認為，「2016桃園地景藝術節」的每位藝術家，猶如市民的朋友、藝術的老師，透過共同參與創作，省思人與土地及環境的關係。37件作品皆利用在地媒材為創作，包括國際大師林舜龍以竹子創作「永生海」，日本藝術家藤井芳則利用廢棄水塔創作「DOROBOT」，其他還有利用漂流木、鋼材等在地媒材的作品，透過每位藝術家的巧思，用作品訴說一段又一段的故事。

他指出，「2016桃園地景藝術節」在新屋海岸軸線的12件藝術裝置作品，讓大家省思過去新屋魚米之鄉、客家漁業文化以及現今的海洋生態，帶給遊客一場充滿價值的藝術饗宴，大家可以發現，這條美麗的海岸線上變得很藝術。

另外，桃園市府也結合新屋各個社區，在范姜古厝、九斗社區及埔頂社區等地設置10餘件裝置藝術；在八德展場則是以埤塘生態公園及八德在地文化為背景，展出多件作品，並舉辦埤塘音樂會及環境劇場，凸顯桃園特有的埤塘地景特色。

鄭文燦也指出，「2016桃園地景藝術節」也推出行動APP，透過QRcode掃描，取得各項藝術作品的360度環景影像以及GPS定位系統的位置，民眾前往「2016桃園地景藝術節」可搭乘免費接駁公車，也可自行開車至桃園環保科技園區的停車場。1050905

(中央社)