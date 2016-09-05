三峽船閘 前8月通過量創歷史新高

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新華網5日報導，長江三峽通航管理局表示，三峽船閘前8月份通過量，年成長7.1％，創下歷史新高，其中，貨櫃運輸年增達7.9％。

據指出，三峽船閘前8月，共航行7301閘次，通過量達8317萬噸，其中，通過貨櫃57.4萬標準櫃，合計885萬噸。

長江三峽通航管理局相關負責人說，貨櫃鐵、公、水多式聯運優勢突出，吸引包括雲南、貴州、四川等周邊地區貨源中轉運輸，磷礦、設備、糧食等內貿貨物增多，帶來過閘貨櫃運量顯著成長。

針對旺盛的過閘需求，三峽通航管理部門統籌兼顧，三峽船閘今年未進行超過24小時的停航檢修，規避船閘檢修對三峽河段通航的影響。

(工商)