樂陞案 北檢調卷釐清案情

我要評比

台北地檢署偵辦「百尺竿頭數位娛樂」公司併購樂陞公司破局案，今與調查局新北市調查處召開專案會議，並同步向金管會、櫃買中心調閱資料釐清案情，釐清此案有無禿鷹放空。不排除近日發動約談行動。

(中時)