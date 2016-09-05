反貪倡廉揪創意 作伙來絹印
行政院農業委員會為配合推動國家廉政建設工作，協同水土保持局辦理105年農村社區廉潔創意藝起來系列活動，5日來到澎湖縣湖西鄉的南寮社區。本次活動邀請屏科大時尚設計與管理系黃淑芳老師設計DIY絹印環保袋活動，帶領居民融入當地文化即興創作，並運用當地語言分享手作「廉潔」成果。
農委會政風室說明，該會各項業務均與民生息息相關，本次活動主題有「反貪、反賄選、反詐騙藝術絹印」，結合屏科大師生以農村為概念創作廉潔圖說(內容包括：「別讓金錢吃了自我！」、「盲目的選擇」、「騙你錢合約」、「淨」等)。希望透過輕鬆愉快的互動，讓居民感受到政府在農業政策與廉政工作上的努力，藉此達到友善農村社區，彰顯關懷精神，將廉潔思維深耕於農業網絡。
水保局台南分局表示，南寮社區通過農村再生後，致力於保存澎湖農家傳統文化及生活智慧，其中「牛屎窟文化園區」更是結合魚灶、咾咕石厝、菜宅、浮球裝置等地景藝術，於去年獲得國家環境教育獎社區組優等獎。農委會這次特別選在這裡創意宣導，以跨域合作方式宣達反貪、反詐騙，有效行銷政府農業政策與廉政作為，深化全民共創廉潔政府的信心。
(中時)
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