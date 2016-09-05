首屆亞大女籃台灣舉辦 世大運培訓隊出征
首屆亞大女籃將於明天在泰山體育館點燃戰火，這是亞洲大學運動總會（AUSF）首度針對女籃舉辦賽事，就選在台灣舉行，除地主隊外，中國大陸、南韓、泰國、香港、蒙古與澳門都派隊參賽，共7隊參賽，地主隊派出世大運培訓隊應戰，隊長楊晴（原名楊蓉）強調，將全力以赴，希望將冠軍留在台灣。
亞洲大學運動總會轄下舉辦各單項比賽，其中籃球過去5屆都由台灣舉辦，但今年亞大籃將首度移師蒙古，儘管台灣失去舉辦男籃的機會，不過 AUSF決定開辦女籃賽事，並將首屆比賽交給台灣主辦，大專體總副秘書長李鴻祺表示，男籃與女籃首屆都是在台灣舉行，象徵台灣的活躍。
首屆亞大女籃將在泰山體育館舉行，賽事9月6日至11日，中華隊以世大運培訓隊出賽。小將們歷經瓊斯盃女籃賽的洗禮，隨即前往日本移訓，經過9天7戰的精實訓練與比賽，將肩負為台灣留下冠軍的重要責任。
世大運培訓隊共有20人，本次選出楊晴（原名楊蓉）、韓雅恩、黃鈴娟、黃柔甄、徐玉蓮、羅蘋、黃湘婷、王維琳、陳晏宇、陳亭羽、朱育勤與黃郁婷等12人參賽，本次亞大女籃結束後，球員將歸建備戰UBA，等待下一階段的培訓計畫出爐。
「畢竟是第一次在台灣舉辦的世大運，大家壓力蠻大的，但我認為不用想太多，盡全力就好。」原名楊蓉的楊晴，因身體不佳半年前選擇改名，如今擔任隊長重任，她期待改名後的自己，就如同「晴」字一般陽光，享受接下來的備戰時光。
(中時電子報)
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