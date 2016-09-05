球隊轉手 高國輝：把握義大最後時光
富邦接手義大犀牛已幾乎成定局，義大轉賣只剩最後階段，得知此消息後，當家球星高國輝坦言心情有些複雜，他說，「希望好好珍惜最後一段穿義大球衣的時光。」並期望在今年剩下的球季中打出好成績，替球團留下美好回憶。
義聯集團2013年買下興農牛隊，並改名為義大犀牛，旅美返台的高國輝也在當年選秀會被挑中，披上義大犀牛戰袍，然而今年義大在季中拋出要出售的震撼彈，球員心情難免不安，經過這期間與其他企業交涉，5日中職會長吳志揚證實，富邦即將接手義大，只差簽約定案。
對於確定有企業接手球隊，高國輝提到，球員心情上可能會比較輕鬆一點，但他也說：「感覺有點複雜，畢竟換到新球隊，不知道營運的狀況會是怎麼樣。」因此高國輝表示：「希望把握接下來時間，好好珍惜最後一段穿義大球衣的時光。」
即將告別「義大」球員身份，高國輝也感謝創辦人林義守在這4年間給予的資源，但期間義大僅2013年成功打進總冠軍賽，最終遭統一獅4戰橫掃，高國輝說：「很可惜這4年都沒什麼很好的表現，如果(集團)真的決定要離開了，希望在離開前，能夠給這個集團一點好的回憶，希望大家能努力打進總冠軍賽。」
(中時電子報)
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