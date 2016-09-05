不具文資價值 新竹州保甲所宿舍拆除
建於日據時期的「新竹州保甲修練所宿舍」，因年久失修導致殘破凌亂，新竹市政府文化局安排專員多次會勘，審定不具文化資產價只，並解除列冊追蹤，拆除作業進行中，土地持有者新竹縣政府已完成公告招商，上月簽約完成。
位於光復路二段的保甲所占地約1061平方公尺，早期為訓練公務員擔任協助保甲治安維持，及壯丁團青年團訓練場所，不過隨著時空變革，位於幹道旁的保甲所已呈廢墟狀，縣府決定拆除活化，部分文史者則力推以市定古蹟保存，拆與不拆一度陷入僵持。
案經市府文化局資產專員到場會勘，3位委員一致認為建物內部、外部損壞嚴重，且缺乏居住史及人物史資料，不具文化資產價值，可解除列冊追蹤，前年5月召開古蹟審議委員會，經全體決議不建議指定古蹟或登錄歷史建築。
目前保甲所現址拆除工程持續進行，地產人士認為，該地位於光復路精華地區，估計市值破億，新竹縣政府府對此表示，為活化資產價值，業於今年5月5日已公告招商，徵求實施者辦理都市更新，8月8日完成簽約。
(中時)
關鍵字：保甲所
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