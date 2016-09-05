沒棒球沒「錢」途 國內銀行競相贊助棒運

中信兄弟在中信金控總部舉辦直播派對，引起球迷熱情參與。(中時資料照片，中信兄弟提供)

棒球已是國內金控集團競相投入的新領域，成為金控業者抓住舊有或年輕球迷的新顯學！富邦金控價購中職義大犀牛隊只是再次凸顯國內金融集團加大贊助力度而已，未來如何經營出好球隊才是最重要。

現在與其詢問國內有那些金融機構支助棒球運動、還不如直接問是那一家金融業者沒有贊助棒球，所得的答案會比較快，光是只有4支球隊的中職，明年將有一半的老闆是金控集團。

沒有直接掌控中職球團、但是有實質參與國內業餘、職業棒球贊助的銀行業者有華南金控、玉山金控、第一金控、台灣銀行、兆豐金控、國泰世華等機構；而擁有球隊的業者是合作金庫、中國信託、富邦金控等。

另外，多年前，新光金控在合併誠泰銀行時，有意買下中職誠泰隊，後來因價格談不攏而破局；而三商人壽、全球人壽、台灣人壽等不少壽險業者也是支助棒運的常客。

早期業餘棒壇最有話題的是中信、合庫兩大銀行之戰，賽事精采引起球迷熱議；現在中職正在複製此種景像，形成中信與富邦之戰！競爭應會相當激烈。

(中時電子報)