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水電工樂折造型氣球 當義工分送歡樂

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水電工樂折造型氣球 當義工分送歡樂
水電工林益裕擁台中、彰化街頭藝人證照，閒暇之餘樂用造型氣球療癒人心。（王文吉攝）
水電工樂折造型氣球 當義工分送歡樂
氣球阿伯林益裕示範用黃色氣球，折出寶可夢手遊最夯的皮卡丘。（王文吉攝）
水電工樂折造型氣球 當義工分送歡樂
氣球阿伯林益裕三、兩下轉一轉，30秒變出貴賓狗。（王文吉攝）
水電工樂折造型氣球 當義工分送歡樂
水電工林益裕（右）迷折造型氣球，還開個人工作室，兼做會展佈置，林母（左）則笑罵他「不務正業，吃飽太閒」。（王文吉攝）

52歲義消林益裕為水電公司老闆，年輕時看見摩門教傳教士，從腳踏車中變出「氣球劍」逗樂孩童，開啟他學造型氣球興趣，2、30年來隨身攜帶工具包分享歡樂，除到醫院當志工，赴國外旅遊也用氣球做國民外交，近年擔任潭子消防分隊義消，也折氣球進行防火宣導。

「氣球阿伯來了！」30秒扭隻可愛猴，再變出貴賓狗，還有時下最夯的皮卡丘，林益裕每周到台中慈濟醫院安寧病房、兒童病房送氣球，療癒病患心靈。他說，當年花數萬元拜師學藝，經過多年摸索學習，現在能折出200多種造型，看照片稍加揣模，即可用氣球折出。

林益裕也熱愛自行車運動，他遠赴荷蘭、加拿大、吳哥窟、絲路等地騎單車旅遊，隨身攜帶工具包環遊世界，利用造型氣球與當地人，進行國民外交。他笑說，自己英語很破，但造型氣球就是最好的國際語言，搭起溝通橋梁。

林益裕考取台中市、彰化縣街頭藝人，並身兼社區大學講師，還擔任神岡區義消，空閒時隨宣導隊巡迴家戶宣傳防火觀念。神岡義消分隊長王堃棠說，小朋友看到造型氣球，紛紛靠過來，宣導效果特別好。林媽媽則對兒子不務正業，笑罵「吃飽太閒」，但母親節收到兒子折的氣球花束，還是十分開心。

(中時)

關鍵字：義消
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