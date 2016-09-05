果菜市場拆遷黑箱作業？ 高雄副市長陳金德：以訛傳訛
三民區高雄果菜市場拆遷案遭外界質疑未協調就拆遷是黑箱作業，副市長陳金德5日出面澄清，強調近半年來9度與抵觸戶協調，他就參與過6次，且有多人在場，怎會是黑箱？盼外界查證明清楚再批評，勿再以訛傳訛。
陳金德表示，高雄果菜市場自62年完成徵收，71年法院判決徵收合法後，歷經8任市長、40多年懸而未決。市長陳菊任內共召開9次協調會議，說明救濟補償及協助安置等承諾，絕無自救會律師所指控完全未協調。
陳金德說，雖然徵收程序已完成，但市府基於關懷立場，仍依照救濟方式，對建物採取104年拆遷補償標準，再加上戶口遷移費救濟補償。拒領補償費的部分地主，市府除補償救濟土地、建物拆遷救濟金及戶口遷移費，平均每戶可領到100多到300多萬不等外，更於北側用地旁興建地坪12坪，2層樓共24坪的店面，以3千元月租金，租約一次9年，得續約1次。
陳金德指出，此案完成後，市民垢病的該地區每逢大雨必淹水，及民族路與十全路交通壅塞問題將可獲得解決。
農業局也出示果菜市場協調會議紀錄時間地點及住戶人數，從第一次104年8月17日議會議長室約有20位住戶，12月10日議長室約20人，12月22日農業局約30人；105年5月4日市長室住戶代表1人，5月18日市府第一會議室，6月18日及7月10日住戶家13位前小地主，7月26日陳金德副市長室住戶代表3人，8月28日住戶住家13位前小地主。
(中時)
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