高雄市旗津區4校 成立旗津海洋學園

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教育局長范巽綠與旗津區4所國中小學生一起試航仿製的模型船。（李義攝）

教育局長范巽綠（前排蹲者左二）與師生們一起試航仿製的獨木舟。（李義攝）

教育局結合旗津區大汕、旗津、中洲國小與旗津國中等4校成立「旗津海洋學園」，5日由局長范巽綠帶領師生划槳掌舵正式啟動。

范巽綠表示，旗津區四面環海擁有得天獨厚的海洋資源，是高雄市最早開發的地區，隨著經濟型態的轉變，早期的小漁村聚落發展蛻變為觀光景點與造船重鎮。

高雄市為海洋首都，成立「旗津海洋學園」希望深耕高雄市海洋教育，鼓勵學校積極參與，成為高雄市海洋、環境、藝文與文化推動基地。

未來，將透過海洋核心區域學校資源整合，將海洋教育擴展至核心與鄰海學校，讓區域聯盟、策略聯盟學校具海洋教育競爭性，發展獨特色課程模組，配合研發出具有在地特色的海洋課程。

旗津海洋學園在旗津國中舉辦啟動典禮，教育局長范巽綠、教育局海洋教育總顧問、前海科大校長周照仁、旗津國中校長張振義等，與4校師生以掌舵、鳴砲、船聲等儀式，及體驗旗津當地特色的實作划槳船、競速船、風車，象徵旗津海洋學園正式開跑。

師生們也展出自製的模型船，每天耳濡目染的輪船、漁船、木筏、交通船都仿製的唯妙唯肖，還加裝動力裝置，可在水上行走。

(中時)