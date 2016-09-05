印度台商盼政府設立窗口提供稅法服務

因應新南向政策，經濟部將在印度設立服務台商窗口，德里台商會會長柯喬然樂觀其成，但希望這窗口能協助台商解決在印度設廠或投資遇到的各種繁雜稅法問題。

剛當選德里台商會會長的柯喬然今天指出，台商到印度不外乎是投資或設廠，會遇到在印度國內銷售或出口的法律、稅務和關稅問題。

他說，由於印度各省法律、稅法經常各有出入，即使連中央政府管轄的關稅等相關法律、稅法，也常有修改，是台商到印度開拓市場和發展的一大困擾。

柯喬然表示，德里台商會近來經常接到有意來印度設廠和投資的台商來信詢問上述相關問題，但由於商會規模小、資源有限，很高興政府能在新南向政策之下，設立窗口提供台商在地綜合性服務，但希望這個窗口能協助台商解決實務上遇到的問題。

此外，面對一些關稅和投資保障的問題，柯喬然指出，台商們都希望政府能以國對國的方式和印度政府談判，以提供台商更好的保障，這樣才能真正加速台印之間的經貿投資往來。

柯喬然說，希望政府在印度設立服務窗口，能提供和彙整各種台商在印度投資遇到的問題，提供完整的資訊，以便台商評估。1050905

(中央社)