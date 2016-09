蒙古UB POST刊登臺灣爭取參與ICAO投書

蒙古英文日報UB POST於5日刊載中華民國駐蒙古代表黃國榮,具名以「臺灣應常態性有意義的參與國際民航組織大會以確保無縫天空」為題投書,闡明臺灣應常態性參與國際民航組織的必要性。

蒙古唯一英文日報UB POST在社論版以半版篇幅刊載黃國榮具名,以「臺灣應常態性有意義的參與國際民航組織大會(ICAO)以確保無縫天空」(Ensuring a Seamless Sky with Taiwan’s Regular and Meaningful Participation in the ICAO Assembly)為題投書。

文中指出臺灣與蒙古同樣位處重要地緣位置,且早已成為繁忙的國際空運樞紐,因而蒙古民眾當不難理解中華民國常態性有意義的參與ICAO的必要性。

臺灣曾於2013年以ICAO理事會主席特邀貴賓身分參加第38屆大會。接納臺灣並藉其意願與能力對此重要國際組織做出建設性貢獻,廣為國際社會所樂見,也與ICAO確保無縫飛安網絡的目標相契合,接納臺灣將使亞太與全球民航相關產業共蒙其利。

該專文並以臺灣為東亞空中交通樞紐、「臺北飛航情報區」(Taipei FIR)監管流量龐大的航路、臺灣具有蓬勃發展的民航部門、機場設施持續發展,以及臺灣擁有可信賴及符合ICAO標準的飛安表現等理由,說明國際社會應接納臺灣積極參與國際民航組織及其會議、活動與機制。

專文也提及今年1月至7月蒙古民眾訪臺人次與去年同期相比,成長將近7%;臺灣民眾訪蒙人次成長幅度更高達45.6%。凸顯臺蒙關係更形緊密及兩國空旅往來日趨頻繁現象,因此臺灣有意義參與ICAO建制實為值得雙方共同關注的重大議題。

本次第39屆ICAO大會訂於9月27日至10月10日在加拿大的蒙特婁舉行,預定討論諸如遏止恐攻等飛航安全及維安挑戰、減排標準、民航市場自由化及消費者保護等重要議題。1050905

(中央社)