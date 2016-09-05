菲驗出第6起茲卡病例 皆非境內感染
菲律賓衛生部今天證實，1名中部地區居民感染茲卡病毒（Zika virus），成為菲國第6起病例。
菲律賓衛生部次長巴尤戈（Gerardo Bayugo）說，這名女病患是在國外接受診斷，結果出爐時已回到菲律賓。
染病女子是怡朗市（Iloilo）居民，現年45歲。衛生部將檢驗她的丈夫是否同樣受到感染。
巴尤戈重申，菲國並未爆發茲卡病毒疫情，「我國的茲卡病例是零星的、分散的。」
衛生部官員強調，從2012年3月菲國發現第1起茲卡病例以來，所有病例都不是在菲國境內染病。
今年3月，1名美國遊客自菲返美後，驗出感染茲卡病毒，但無法證明是在菲國染病。1050905
(中央社)
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