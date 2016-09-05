法加萊70卡車堵路示威 要求關閉移民營

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法國農夫與卡車駕駛今天展開聯合行動，阻擋進出加萊（Calais）的主要道路，並要求關閉加萊俗稱「叢林」的大型移民營。

法新社與英國「天空新聞網」（Sky News）報導，微雨下，約70輛卡車在主要道路A16上展開1個「慢慢開」行動。A16為貨運及旅客透過海底隧道或加萊港前往英國時的主要幹線。

若干農夫稍晚料將駕駛拖拉車參與示威，籌劃單位期盼今天晚間將有500人在主要體育場參與這場形同「人鏈」的示威活動。

甘斯比克（Frederic Van Gansbeke）代表加萊地區的企業以及商店老闆出面，他說：「我們得不到答案，因此我們將一切都堵住。」

在附近布倫（Boulogne-sur-Mer）地區經營物流公司的洛登（Nicolas Lotin）也說：「我們每天都得猜想，工作日是否會被毀掉，是否會有移民偷偷鑽進卡車的帆布下。」

他說：「如果商品受損，它們必須立即被送回原倉庫。」

英國在移民的眼中如同「黃金國」。來自「叢林」營地的移民經常自行設置路障，迫使前往英國的卡車速度放慢，盼能藉此藏身車上。

法國內政部長卡澤納夫（Bernard Cazeneuve）上週誓言，將「儘速」關閉「叢林」營地。（譯者：中央社周莉芳）1050905

(中央社)