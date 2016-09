特拉維夫建物崩塌 6傷數人受困

以色列警方與醫療機構表示,商業大城特拉維夫1棟興建中的大樓停車場崩塌,至少造成6人受傷,另有數人受困。

法新社報導,出事的建築工地位在特拉維夫東北區,警方表示,有6名傷者已送醫治療,醫院人員則說,其中1人傷勢較嚴重,另5人輕傷。

以色列時報(Times of Israel)網站報導,事發時有十餘名工人受困,但其中15人在1小時內獲救,剩餘2人能夠說話,救難人員正設法開挖通道救出他們。1050905

The Israeli military said it was dispatchingsearch-and-rescue forces to assist in the efforts.

(中央社)