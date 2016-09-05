蘇嘉全：灣生是台日友誼的橋梁

立法院長蘇嘉全今天說，立法院過去在日治時代是第二高女校舍，曾有不少灣生老校友回來參觀，對灣生而言，晚年回到心靈故鄉可以說是一種情感的釋放，灣生就是台日的友誼橋梁。

蘇嘉全下午在民主進步黨立委姚文智、立法院秘書長林志嘉、外交部亞東關係協會副秘書長周學佑陪同下，接見日本「神奈川縣日華親善協會」名譽會長田中和德眾議員及訪問團成員一行。

蘇嘉全致詞表示，田中眾議員對台灣非常友善，不只每年出席辦事處的國慶活動，對於僑團舉辦的各項活動也都非常支持。近來，田中眾議員更積極號召財經界人士加入「神奈川縣日華親善協會」，協助台僑融入日本社會。

今年2月發生「台南地震」，蘇嘉全說，第一時間在橫濱櫻木町車站舉行震災募款活動，並將募集的日幣30萬元賑濟金捐給台南市政府，以實際行動協助災區家屬重建家園。對此，他表達誠摯的感謝。

蘇嘉全說，立法院過去在日治時代就是「台北州立第二高等女學校」，也稱為第二高女，曾有不少灣生老校友回來參觀，懷念當年的青春歲月，尋找從前校舍的影子。

對灣生而言，蘇嘉全表示，在晚年回到心靈故鄉可以說是一種情感的釋放，透過親身經歷的歷史記憶與情感追尋的過程，將台灣重新介紹給日本人。可以說，灣生就是台日的友誼橋梁，不僅拉近兩國人民的距離，也加深彼此間的瞭解。台灣跟日本兩國向來都有著非常特殊的情感，也期待未來兩國人民能更進一步的交流與互動。1050905

(中央社)