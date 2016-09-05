洪秀柱：黨產委員會勿逼人太甚

中國國民黨主席洪秀柱今天表示，不當黨產處理委員會是「不當委員會」，如此「鴨霸」的委員會，不可思議、匪夷所思，「不要逼人太甚」。

不當黨產處理委員會今天召開第一次委員會議，決議10月7日將召開第一場聽證會，認定中央投資公司與欣裕台股份有限公司是否為國民黨附隨組織。

洪秀柱下午出席國民黨第19屆中央委員會第4次會議會後受訪表示，不知其如何認定，「他愛怎麼說就怎麼說，他是天皇老子」，一定會有人反彈。

不當黨產處理委員會主委顧立雄認為，政黨及其附隨組織為了支付薪資等所需開銷，雖然是必要開支，但委員會認為這部分要由合法取得支出，也就是黨費、政治獻金、政黨補助費等，除此之外，不能將已經被推定不當取得的財產支付上述開銷。

洪秀柱對此表示，黨產委員會就是「不當委員會」，從主委到所言所行都是不當，自己訂的惡法，還違反惡法，比惡法還要更惡。

她說，黨產條例第9條規定，推定為不當取得的財產，自條例公布之日起禁止處分，但履行法定義務或其他正當理由不在此限。

洪秀柱指出，條例規定是法定義務或正當理由可以處分，但黨產委員會卻認為要取消，「一切他說了算嗎」，如此「鴨霸」的委員會，不可思議、匪夷所思，不要逼人太甚。1050905

(中央社)