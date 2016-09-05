談振興棒球 藍委將辦國會沙龍

中國國民黨立委許毓仁今天表示，他將在12日舉辦一場國會沙龍，談振興棒球運動的議題，希望能從立法的觀點與角度，對未來的運動產業，提供新的想法。

許毓仁透過臉書表示，9月國會沙龍來了，這次談振興棒球運動，台灣的職業棒球環境有待改善，他在上個會期總質詢時就曾提到，政府應該把運動當成產業來發展,，導入制度和永續經營的概念，而不是用長期補助的方式。而本次活動也會邀請到球員工會理事長胡金龍和球團代表，以及政府相關部會官員參加。

他說，總統蔡英文說要射三支箭振興職棒運動，政務委員張景森也擔任了體育運動發展委員會召集人，整體來說，好像有了許多動作，但似乎都是同一群人在說同一件事，沒有新的作為，因此希望從立法的觀點與角度，對未來的運動產業，提供新的想法。

許毓仁指出，棒球要重返2020年的東京奧運，而這就是一個好的標的，有3年的時間，若可以好好的整理台灣的棒球環境，從培育的制度，到引進優良的外籍選手等制度，就能有長遠立足的想法。

他表示，這次他會想討論幾個議題，包括資源如何重新投到有用的地方，若能把運動當成產業來發展，一定能把餅做大，而不是只是一直在分配預算；以及人材如何從基層扎根，以及球員退休後的生活，盼能彙集意見，提供給政府。1050905

(中央社)