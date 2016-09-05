恆春鎮KTV 一週兩起鬥毆爭執
屏東恆春鎮一家KTV於4日深夜近12時傳出酒客酒後互砍案件，造成2名男子受刀傷，現場留下斑斑血跡，警方據報到場時，逞兇鬥狠的酒客皆已作鳥獸散，目前已循線傳喚相關人到案說明，而該事件距離上次醉女開車撞鎮內另家KTV僅1週。
4日深夜11時50分許，恆春一家KTV傳出夾雜台語的叫囂聲，隨即由陣陣哀嚎聲取代，路過的駕駛見狀趕緊報警，恆春分局立即調派線上及備勤警力前往處理，抵達現場時鬧事的酒客都已逃離。
警方表示，經調查發現，該店酒客莊姓與何姓男子與在其他包廂的酒客發生衝突，一言不合便拿起手邊物品痛毆對方，混亂中何男的腹部遭疑似刀械之凶器劃傷，在現場留下大量血跡，其他酒客心生害怕隨即一轟而散，幸何男經東港安泰醫院進行縫合手術後已無大礙，另名手腳各受1處刀傷的莊男，在恆春旅遊醫院包紮後已自行出院。
警方指出，目前已初步到各醫院訪查傷者與瞭解案情，並掌握對象偵辦中，至於參與鬥毆的人員及雙方人馬起爭執的原因，則待2人到案說明與進一步調查。
(中時)
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