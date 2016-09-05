西班牙白色海岸大火 數千遊客受困

西班牙白色海岸大火蔓延至民宅。

西班牙東南方濱地中海一側的白色海岸(Costa Blanca) 發生森林大火，並蔓延到城鎮，有20多棟民房被毀，居民逃至當地學校與旅館，由於此地也是著名觀光地點，因此數千名各國觀光客受困此處。

英國每日郵報(dailymail)報導，白色海岸的大火，很可能是當地青年少縱火而起，據當地人士透露，有一群平均15歲的青少年涉嫌重大被逮捕。

這場大火昨天就開始，原先一度似乎得到緩解，但一場爆炸或閃燃之後，又繼續延燒。西班牙消防單位派出多架次的飛機與直昇機加入灌救，不過火勢仍未能控制。

(中時電子報)