援助義大利災區 陳建仁代表總統及台灣人民捐10萬歐元

副總統陳建仁今天在臉書指出，此行出訪教廷，除了代表蔡總統向教宗方濟各致意，出席「德勒莎修女封聖典禮」外，也利用機會拜會教廷國務院長帕洛林樞機主教，就台梵關係等議題廣泛交換意見，並代表蔡總統及台灣人民捐款10萬歐元，透過教廷援助義大利地震災區的民眾。

其次，我也視察台灣駐義大利代表處，與駐義台商僑領餐敘，向在海外勤奮打拚的僑胞與台商致意，期待大家支持政府推動改革， 也希望他們學習德勒莎修女「雖非人人都能做大事，但都能心懷大愛做小事」的精神， 不斷累積良善，最後一定可以成就大愛及大事。

(中時)