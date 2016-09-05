山蘇被民眾採回家 科博館籲發揮公德心
國立自然科學博物館植物園戶外種植的山蘇，竟然常被民眾採回家加菜，立委盧秀燕及科博館今天都呼籲民眾發揮公德心，不要影響大多數民眾的參觀權益。
盧秀燕近日接獲服務處志工投訴表示，國立自然科學博物館植物園區內的山蘇遭盜採，很有可能被極少數民眾採回家炒菜吃，園內的山蘇都被拔得亂七八糟。
盧秀燕服務處陳姓資深志工經常前往科博館運動休閒，近日發現園區內種植的山蘇，都被盜採，而且盜採的民眾頗為識貨，專挑山蘇中心嫩葉採集，使得園區內的山蘇被破壞殆盡，不忍卒睹，研判應該是被民眾採回家加菜。
科博館指出，種植在科博館植物園低海拔戶外展示區的南洋山蘇，是台灣現有山蘇品種中，口感吃起來最佳，一直以來都發現有被民眾盜採情形，因為是在戶外展示區，24小時開放，雖然有加強巡邏，但仍是防不勝防。
科博館表示，曾有民眾在盜採時當場被館方人員發現，但也只能勸導為主，希望民眾能夠發揮公德心，顧及民眾的參觀權益，因為山蘇被剪斷後，會影響整株的養分輸送，而愈長愈小株，請民眾能夠維護科博館的觀光教育功能。1050905
(中央社)
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