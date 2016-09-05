慣竊偷中油電纜線 搬運太累睡著被逮

苗栗縣銅鑼鄉33歲連姓慣竊今天上午7時許，身著中油工作服、坐在小貨車上睡覺，因車上載滿竊取的電纜線、冷氣機、汽車引擎等物品，且徹夜搬運下體力不支，在車內睡著，直到中油員工上班發現異狀，報警求助，苗栗警分局頭屋分駐所長葉立凱、警員謝昇衡、湯陞田等火速趕赴現場，當場人贓俱獲，移送法辦。

警方調查，連男9月2日晚上19時許已侵入頭屋鄉中油探勘部行竊電纜線，但當天因竊得的贓物太重，搬運過程驚動附近居民，連男棄贓逃逸，4日晚上18時許連嫌再次侵入該處所行竊，竊得電纜線1條重47公斤、分離式冷氣機1部、汽車引擎3部、水平儀2部、電瓶10個及中油工作服等，數量龐大，連嫌見無法將贓物搬離，竟竊廠區內自小客貨車作為運輸交通工具，於4日晚上18時作案至5日凌晨4時許，行竊過程連嫌耗費所有體力，總算將所有贓物全數搬上車，但欲駛離時見中油探勘部大門已鎖住，為等候早上中油探勘部員工上班將大門開啟，連嫌因整夜行竊未眠，最後因體力不繼坐在車上等候時睡著。

連男於警詢時坦承犯行，供稱因缺錢花用，所以才侵入頭屋鄉中油探勘部內行竊，著中油工作服是為避免遭發現，警方偵詢後依竊罪嫌將連嫌移送苗栗地檢偵辦。

(中時)