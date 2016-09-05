遊戲節目出意外 「小林志玲」摔傷動彈不得
中視《沒玩沒了》5日棚內錄影，兩組人馬在進行「轉轉烤乳豬」遊戲競賽時，其中藍隊的伊林模特兒、有「小林志玲」之稱的成語蕎不慎從上而下正面著地摔下來，她當下無法動彈且臉部表情痛苦，現場所有人都驚呼緊張她的狀況！來賓哈孝遠第一時間就先以他運動員的常識，立刻為成語蕎進行初步的急救措施，在救護車未到前，也確認可以將成語蕎移動後，大家就合力將她抱到一旁軟墊上等候送醫。
成語蕎在中視節目部總監陪同下到三軍總醫院進行X光和斷層掃瞄檢查，報告出來後讓所有人都鬆了口氣，並未造成嚴重傷害。
而成語蕎在檢查後受訪表示：「醫生說她的脊椎擠壓到，所以造成挫傷，在接下來的幾天裡都必須戴著頸圈，也不能跑跑跳跳，必須多休息，但因為她後天(7日)前往沙巴拍攝個人寫真的行程已經無法更改，所以自己就必須更加小心，不能再傷上加傷。」
另外，她也表示非常感謝製作單位和中視的關心以及當下的協助，由於是第一次參加「沒玩沒了」的錄影，她非常興奮，所以在遊戲中也就特別賣力拚命，對於讓錄影中斷和不能完成接下來的錄影她感到十分抱歉，希望接下來還能有機會上「沒玩沒了」。
(中時)
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