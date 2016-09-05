超級函授遭冒名詐財 志光：也是受害人

警政署165反詐騙專線發現，2個月來，志光公職補習班的「超級函授」課程，疑似學員個資外洩，遭詐騙集團利用，以解除分期付款方式詐騙，迄今有28人受害，財損超過500萬。對此，志光發出聲明表示，志光也是受害人，已積極與警方接洽了解案情，並積極宣導、防堵，防止同學再受騙。

志光補習班指出，「超級函授」課程在消費者反應接獲詐騙電話時，第一時間，就主動跟刑事局接洽，並了解相關因應辦法，將傷害降到最低。

另外，超級函授從7月底到現在已經主動發出5次防詐騙訊息，且在官網及下標頁面及產品出貨時皆刊登防詐騙宣導，並在下班電話語音留言再次提醒，超級函授不會在下班時間打電話通知訂單重覆，且要求學員操作ATM取消訂單之相關處理，以防止同學再次受騙。

截至目前為止有28名學員被詐騙，超級函授法務室人員已主動與受騙學員聯絡，並提供法律相關諮詢及訴訟協助。

業者指出，感謝志光各經銷點協助超級函授銷售產品，報名及後續服務皆由超級函授直接處理，受害同學我們也將全力協助處理。

(中時)