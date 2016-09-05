世代交替 港立法會直選近半是新人

羅冠聰以23歲之齡刷新香港立法會最年輕當選人紀錄。（圖/美聯社）

本屆香港立法會選舉大致抵定，直選區35名議員中，有15席由新人勝出，包含「榜首」朱凱廸等青年參與政治，讓不少傳統老將「中箭落馬」。

據香港立法會選舉網站資料顯示，本屆直選區議員共有15名新人當選，包含囊括8.4萬票的朱凱廸、熱血公民的鄭松泰、青年新政的梁頌恆和新民黨的容海恩等都是，以及刷新最年輕當選人紀錄的香港眾志的羅冠聰（23）及青年新政的游蕙禎（25），一舉打破自1991年後高懸多年的28歲紀錄，更讓平均年齡一舉「降低」8歲。

自回歸後第一屆開始，香港多年來呈現建制與非建制2派的「老人政治」，平均年齡來到54歲。本屆選舉中，「第三勢力」的本土與自決派拿下2成票數，加上眾多年輕且活化的聲音，讓選民能有更新的選擇。像榜首朱凱迪，無黨團和地方力量的奧援，卻能在不同區域、派系之間吸票，最終以全港最高票當選，可見新選擇的魅力所在。

然而本屆登記的選民中，有17萬名新增的「首投族」，其中有9萬人是青壯年族群（18-35歲），這批人的選票是否造成新人輩出的局面，目前還無法從統計數據中看出，但可以確認的是，香港年輕選民不再只是被動參與和沉默、選民期望一個新的氣象，立法會的世代交替是否會影響明年的特首選舉，值得繼續觀察。

(中時電子報)