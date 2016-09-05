天峰慈善會 贈火災警報器助弱勢

警察心、菩薩行。彰化天峰慈善會於中秋節前夕，結合彰化縣警局擴大關懷縣內貧困弱勢家庭，捐贈慰問金與民生、醫療物資。（謝瓊雲攝）

彰化天峰慈善會於中秋節前夕關懷貧困家庭，今年額外捐贈400只住宅用火災警報器，由消防局協助至弱勢民眾家中裝設。（謝瓊雲攝）

彰化天峰慈善會於中秋節前夕關懷貧困家庭，今年額外捐贈400只住宅用火災警報器，由消防局協助至弱勢民眾家中裝設。（謝瓊雲攝）

彰化天峰慈善會會長蔡宏仁(左)，在縣長魏明谷(中)見證下，將400多份民生醫療物資捐贈給彰化縣警察局長楊崇德(右)，委由轄內各分局員警代表送至各貧困弱勢家庭。（謝瓊雲攝）

中秋佳節將屆，彰化天峰慈善會與彰化縣警察局、消防局合作，捐贈民生醫療物資給貧困家庭，鑑於今年以來住宅火警不斷，暑假期間還造成多名學童因火警嚴重燒燙傷、甚而命喪火窟，特別額外加贈400只住宅用火災警報器，由消防隊員至弱勢民眾家中協助裝設。

會長蔡宏仁和理事長徐有得，每年春秋兩季結合30多名志工低調行善，去年在縣長魏明谷促成下結合縣警局將受贈對象擴大至全縣，在中秋前夕將員警通報列為關懷對象的住戶，由各分局員警協助送上慰問金、奶粉、抽痰管、尿布及流質食物等民生及醫療物資，全縣總計有逾400戶受助。

(中時)