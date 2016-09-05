中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

天峰慈善會 贈火災警報器助弱勢

中時
點閱71
我要評比
2/10
秋節送暖 天峰慈善會贈火災警報器助弱勢
警察心、菩薩行。彰化天峰慈善會於中秋節前夕，結合彰化縣警局擴大關懷縣內貧困弱勢家庭，捐贈慰問金與民生、醫療物資。（謝瓊雲攝）
秋節送暖 天峰慈善會贈火災警報器助弱勢
彰化天峰慈善會於中秋節前夕關懷貧困家庭，今年額外捐贈400只住宅用火災警報器，由消防局協助至弱勢民眾家中裝設。（謝瓊雲攝）
秋節送暖 天峰慈善會贈火災警報器助弱勢
彰化天峰慈善會於中秋節前夕關懷貧困家庭，今年額外捐贈400只住宅用火災警報器，由消防局協助至弱勢民眾家中裝設。（謝瓊雲攝）
秋節送暖 天峰慈善會贈火災警報器助弱勢
彰化天峰慈善會會長蔡宏仁(左)，在縣長魏明谷(中)見證下，將400多份民生醫療物資捐贈給彰化縣警察局長楊崇德(右)，委由轄內各分局員警代表送至各貧困弱勢家庭。（謝瓊雲攝）

中秋佳節將屆，彰化天峰慈善會與彰化縣警察局、消防局合作，捐贈民生醫療物資給貧困家庭，鑑於今年以來住宅火警不斷，暑假期間還造成多名學童因火警嚴重燒燙傷、甚而命喪火窟，特別額外加贈400只住宅用火災警報器，由消防隊員至弱勢民眾家中協助裝設。

會長蔡宏仁和理事長徐有得，每年春秋兩季結合30多名志工低調行善，去年在縣長魏明谷促成下結合縣警局將受贈對象擴大至全縣，在中秋前夕將員警通報列為關懷對象的住戶，由各分局員警協助送上慰問金、奶粉、抽痰管、尿布及流質食物等民生及醫療物資，全縣總計有逾400戶受助。

(中時)

關鍵字：火警對象員警住宅物資
點閱71
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。