中風卻堅認無礙 暖警溫情規勸就醫
51歲黃男日前出現中風徵兆，血壓飆升、意識不清，卻自認身體無礙不願搭救護車就醫救治，與家人、救護人員僵持不下，警四分局黎明派出所巡邏發現，到場溫情規勸，協助送醫及時開刀，救回一命，家屬感謝不已。
警方調查，住在南屯區51歲、體重上百公斤的黃男日前突然血壓飆升到200mmHg以上、意識不清，並出現中風相關徵兆，家屬打119請救護車協助送醫，但黃男卻自認身體無礙極力抗拒，家人、救護人員一籌莫展。連三義里里長陳惠玲也到場勸說，雙方僵持不下。
第四分局黎明派出所員警巡邏發現，到達瞭解，協助救護人員攙扶黃男上救護車，黃卻蠻力抗拒，大喊「你們為什麼要抓我？」，員警輕聲耐心勸說，「到醫院檢查一下讓家人安心」，才打動黃男的心而停止抗拒，經家人同意，員警與救護人員合力將黃男攙扶上擔架，搭救護車送醫。
黃男被送醫到院，緊急開刀搶救。事後，主治醫師表示，所幸，掌握在黃金3小時內，送醫開刀治療，已無大礙。家屬並透過簡訊向派出所員警表達謝意，感謝即時相助，挽回黃男一命。
(中時)
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