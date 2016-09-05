新南向優勢是「台灣人誠懇」？藍委：回答不及格

行政院政務委員鄧振中今天面對媒體詢問台灣新南向的競爭優勢在哪裡時，鄧振中回應「可能還需要整理，才能向各位報告」，接著補充說「台灣的人非常誠懇、熱情」；國民黨立委林麗蟬批評不及格，「主其事者到現在都還搞不清楚台灣的優勢在哪裡！」

林麗蟬認為，不管是西進或南向，台灣的優勢很明顯，新住民、新二代和外籍移工就是人才庫，這個族群目前在台有一百多萬人，這是日本、韓國和中國大陸所沒有的優勢。

林麗蟬說，別人資本雄厚，可以撒錢經營東南亞，可以透過金流建立外交經貿關係；然而，台灣當前經濟情勢撐不起外交錢鬥，我們唯一的立基點就是人才培育，因為有百萬的新住民跟移工族群，我們可以用「人流」建立與大陸、東南亞的互動關係，而且這樣的關係還包含了族群、文化與在地性。

她也指出，新南向辦公室因為黃志芳就要外派，即將熄燈併入行政院運作，新南向政策未來將由行政院主導，「可惜，今天鄧政委面對媒體的回答，只會讓外界覺得，新的主其事者到現在都還搞不清楚台灣的優勢在哪裡！」

(中時)