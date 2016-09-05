智慧運輸亞太產業研究獎 台灣高鐵獲獎

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台灣高鐵智慧運輸服務系統獲頒國際智慧運輸系統協會亞太地區產業成就獎，擊敗香港、澳洲等候選計畫。

國際智慧運輸系統協會（ITS International）將於10月11日在澳洲墨爾本召開年度世界大會，台灣高鐵公司今年以「台灣高鐵智慧運輸服務系統」（THSRC ITS Smart Railway Services System）獲「亞太地區產業成就獎」（Asia-Pacific Industry Award）。

高鐵公司表示，同時競逐這項獎的還有香港和澳洲，這次獲獎的5大智慧服務系統包括「智慧化列車運行管理」、「智慧化安全與應變管理」、「智慧化訂位購票服務」、「智慧化旅客服務」和「智慧化旅遊資訊服務」。

高鐵公司表示，台灣發展智慧運輸系統是從1998年開始，當時提倡的學者包括現任交通部長賀陳旦，而交通部次長王國材今年5月也才卸下中華智慧運輸系統協會理事長一職，可見政府長期對推廣智慧運輸系統不遺餘力。

智慧運輸系統是交通部當前施政的重點，利用台灣優勢的電子、通信、資訊與感測技術，提升交通安全、改善運輸效率，高鐵公司也強調，將持續推動，提升整體經濟發展。1050905

(中央社)