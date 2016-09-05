跨國走私毒品 基檢助日查緝安毒

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日本安非他命來源短缺，透過境外空運貨櫃運輸作業，利用物流管道走私毒品。基隆地檢署依經驗，提供情資與走私管道給日方，在神奈川縣等地查獲安非他命173公斤。

基隆地檢署今天表示，販毒集團由境外輸入毒品至日本的方式，供應目前當地短缺的安毒。

為杜絕毒品流竄國際，因此，建立國際合作緝毒模式，投入打擊毒品犯罪。這次檢方協助日本查扣安非他命毒品，若在日本分裝後，粗估零售價格可高達百億日圓，約新台幣30億元。

基隆地檢署今天發布新聞稿表示，檢察官林婉儀去年底偵辦走私毒品案件，發現販毒集團跨國運輸安非他命，於是，分析組織化、專業化的走私毒品犯罪型態。

檢方分析毒梟實際動向，發現集團利用電子貨物夾帶毒品模式，機動遊走各國躲避追查。

基隆地檢署蒐證分析，發現毒品自境外流竄至日本的犯罪手法，專案小組協助日本警方掌握資訊。

檢方說，日本由警察廳、東京警視廳、神奈川縣警察局、厚生勞動麻藥取締局、海上保安廳、東京稅關、橫濱稅關等單位，在日本境內追查。

日本透過國際關務共同查驗及通報系統，於今年7月24日，在神奈川縣及千葉縣查獲安非他命173公斤，並緝獲多名嫌疑人。1050905

(中央社)