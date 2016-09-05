孔劉打完喪屍 改當密探抓內鬼

韓國電影「屍速列車」在台熱映，主演的男星孔劉（又名：孔侑）人氣再度上漲，後續他主演的電影「密探」也受到矚目，挾著高人氣進軍好萊塢。

演出電視劇早已累積廣大忠實粉絲的人氣男星孔劉，近年轉戰電影圈，今年星運超旺，除了正在上映的「屍速列車」票房超亮眼，馬上接著又在好萊塢片商華納兄弟耗資近新台幣3億元投資拍攝的首部韓國電影「密探」中擔綱男主角。

「密探」描述1920年代末期，朝鮮被日本統治期間，境內抗日行動遍地開花，孔劉在戲中飾演極度忠誠愛國的熱血份子，帶著堅決不拔的信念，領導整個抗日組織，與日本的特務單位諜對諜，展開貓捉老鼠、爾虞我詐的諜報戰。

片中除了許多精彩的動作大場面外，孔劉在戲中全身超時尚的合身西裝造型也讓粉絲瘋狂，演藝事業聲勢持續飆漲。

「密探」除了懸疑刺激的動作諜報情節，更細膩描繪人性最深層的性格，一推出便獲得媒體好評，日前更正式被選為代表韓國角逐2017年奧斯卡最佳外語片。「密探」將於11月4日在台上映。1050905

(中央社)