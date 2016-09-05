2陸船越界 澎湖海巡隊重罰195萬驅離
澎湖海巡隊今年8月查扣的2艘大陸漁船，今天開罰新台幣195萬元和吊扣起網具等後，予以驅離，並告誡不可再越界，否則裁罰更重。
澎湖海巡隊是在8月4日和16日分別在貓嶼和姑婆嶼等海域查扣有「奧南漁31237」和「閩東漁64763」2艘陸船越界滾輪作業，包括黃姓與林姓2位船老大在內共有16名漁工，查扣在海巡隊港區。
澎湖海巡隊今天依兩岸人民關係條例規定加重裁罰，「奧」船 75萬和「閩」船125萬元，同時沒入起網機4台、鋼板4塊、漁網14件、滾輪6條，至於漁獲250公斤先行海拋，並於傍晚由巡防艇押返驅離出境，並告誡不得再犯。
澎湖海巡隊查扣陸船，依法重罰，迄今有8艘，罰鍰共計有525萬元，來遏阻大陸漁船越界拖捕作業。1050905
(中央社)
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