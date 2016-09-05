台南新化外環道車禍多 立委要求改善
台南市新化區外環道從去年底通車以來車禍頻繁，民進黨立委葉宜津今天會同公路總局等單位官員會勘，要求改善分隔島樹叢過高、及裝設路口監視器等工作。
當地民眾指出，因為安全島上有行人徒步區以及高於車子的樹叢，在路口轉彎處，時常會被樹叢擋住視線，看不到對向來車，自從去年底通車以來，已經造成上百起交通事故。
另外，民眾也反映路口監視器於道路施工時損毀，部分重大路口尚未裝設監視器；當發生交通事故時，無法釐清肇事責任，造成當地居民極大的困擾。
葉宜津向公路局養護工程處處長陳嘉盈要求，須與當地區公所及警察局協同配合，盡快解決樹叢過高擋住行車視線的問題；以及確認路口監視器的安裝進度及經費問題。
葉宜津表示，要盡快讓當地民眾及路過這條外環道的駕駛人安心，道路安全刻不容緩。1050905
(中央社)
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