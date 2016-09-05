射箭》世大運測試賽 亞洲盃暨理事長盃國體大登場

2016亞洲盃射箭賽暨世界排名賽暨105年全國理事長盃8日起國體大登場。(林宋以情攝)

作為2017台北世大運測試賽，2016亞洲盃射箭賽暨世界排名賽暨105年全國理事長盃，8日起一連6天將在國立體大登場，亞洲盃將有澳洲、印度、日本共計9國頂尖好手參賽，里約奧運女團銅牌譚雅婷、林詩嘉也將在理事長盃登場。

亞洲盃除了是世界排名賽(WRE)賽事，同時也為明年世大運暖身，出入口都將以世大運高規格安檢。我國遴選出去年世錦賽男團銅牌王厚傑、2014亞洲大獎賽混雙金牌彭士誠、世青女團銅牌吳佳鴻，反曲弓、複合弓各4男4女國內潛力新秀參賽，與各國好手同場較勁。

譚雅婷、林詩嘉中華大學的學妹吳佳鴻，自國小5年級起接觸射箭，如今也10個年頭，看著學姐們里約奧運奪牌，吳佳鴻也盼能一圓夢想，眼前目標是台北世大運，「世大運在自己國家比賽當然會想爭取，希望有一天也能跟學姐一樣，站上運動員畢生夢想奧運殿堂。」

甫在里約奧運為台灣拿下相隔12年射箭獎牌的譚雅婷、林詩嘉，則將參與理事長盃。中華民國射箭協會理事長祝文宇記者會上表示，針對彰化銀行奧運激勵獎金一百萬元，是由奪銅3位選手平分一事，將自掏腰包補發兩百萬元，讓每位選手都能拿到一百萬元獎金。

(中時電子報)