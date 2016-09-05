MLB》一朗3017安 逼近前古巴名將帕梅洛

鈴木一朗擊出2支安打，大聯盟生涯3017安，只差前古巴名將帕梅洛3安。（美聯社）

馬林魚隊日籍球員鈴木一朗連續8場排進先發陣容，今天對印地安人隊更是重回第1棒開路先鋒的老位置。結果一朗5打數敲2支安打，包括9局上的1分打點二壘安打，助馬林魚打破3比3平手僵局，接著他也跑回1分，馬林魚取得5比3領先。

可惜馬林魚終結者羅尼9局下崩盤，投出3次四壞球，再被擊出2支安打，丟掉3分，印地安人隊反而以6比5逆轉勝出，3連戰全勝，橫掃馬林魚隊，一朗原本的勝利打點也沒了。

馬林魚遭到重創後，在國聯外卡落後第2名紅雀隊4場勝差，想要晉級季後賽較為不利。不過一朗連續兩場擊出2安，大聯盟生涯累計3017支安打，雖仍排名史上第26位，但距第25位的前古巴名將帕梅洛只差3安了。

(中時電子報)