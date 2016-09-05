大型招潮蟹進駐 大鵬灣再添裝置藝術
大鵬灣國家風景區5日進駐2隻美得冒泡、還會發亮的招潮蟹，體型大得令人不注意都難，鵬管處指出這是大鵬灣觀光發展協會理事長林佳進的作品，之前展在跨海大橋旁的濕地，現在正式移入園區內，成為具有生態印象的裝置藝術之一。
鵬管處表示，進駐園內的2隻招潮蟹，是大鵬灣觀光發展協會理事長林佳進一再精進的手工藝術品，整隻招潮蟹都由玻璃纖維做成，只要插上電就會發亮並且吐出泡泡，在夜間下能欣賞到不同於白天的美，但是目前尚未能欣賞到招潮蟹發光吐泡的奇景。
鵬管處遊憩課長劉勇助說，2隻招潮蟹目前暫時放置在人工溼地旁，與生活在溼地的招潮蟹為鄰，之後將要評估更適時的停放點，因為放在外頭不只無法插電，就算連接延長線也有淋雨漏電危險，加上材質關係不適合風吹日曬，因此會考慮移往室內，以室內裝置藝術為擺設方向。
大鵬灣園區內的人工溼地，住著多項品種的招潮蟹，遊客多會倚靠欄杆觀賞招潮蟹，看著牠們爭寵、搶食等，小小隻的招潮蟹看起來相當療癒，但是今天遊客的目光無不被在旁的大隻招潮蟹吸引，雖然大隻的招潮蟹不會動、傻楞楞的佇立在那，但突兀得令人不注意都難。
劉勇助說，大鵬灣內裝置藝術不多，除了招牌觀光大使「王爺公仔」及觀光局的「喔熊」公仔外，沒有其他代表性的藝術品，因此期望招潮蟹的進駐能為風景區帶來新風貌。
(中時)
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