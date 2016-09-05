賴清德6日赴美 訪問姊妹市聖荷西

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台南市長賴清德預定6日啟程訪美，台南市政府新聞處表示，賴赴美行程包括拜會加州州長參選人江俊輝財務長、Pasadena市市長Terry Tornek及台南市的姊妹市聖荷西市市長Sam Liccardo。

台南市政府新聞處特別強調，賴清德此次訪美行程，最主要的目的是，參訪明年即將與台南締盟40周年的姊妹市聖荷西市，台南市與聖荷西市於1977年4月，由時任市長的張麗堂，與聖荷西海斯珍妮市長簽訂姊妹市，兩市展開密切頻繁的各項交流。

翻開兩市40年的歷史，歷任台南市長包括蘇南成、施治明、張燦鍙、許添財等人，均拜會過聖荷西市。

而賴清德此次特別訪問聖荷西市，將親自邀請聖荷西Sam Liccardo市長，於明年兩市締盟40周年之際組團訪問台南，並擴大慶祝兩地締盟40周年慶。

台南市政府表示，賴清德此行也將參訪帕莎蒂娜市府、尼克森圖書館、聖荷西市會展中心及行動醫療車等市政建設，他預定9月6日出發，9月14日返台。

(中時)