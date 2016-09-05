高雄大學新生入學 校長王學亮：充實本科、培養第二專長

我要評比

校長王學亮頒發入學獎學金給新生。（高雄大學提供）

新生開學典禮會場外，場外也同步擺攤提供「半導體光電製程」等近20種跨領域學程諮詢，幫助新生提前認識職場。（高雄大學提供）

國立高雄大學5日舉辦新生入學典禮，校長王學亮期勉新生「科技、人文整合時代，單一專業、訓練與思維已無法滿足職涯需求，除充實本科專業外，也要及早培養第二專長」。場外也同步擺攤提供「半導體光電製程」等近20種跨領域學程諮詢，幫助新生提前認識職場。

王學亮表示，因應激烈競爭環境，校方已規畫適性、跨域、國際、終身等4大「移動力」，只要按部就班，畢業前就能具備「國際觀」、獨立「解決問題」能力、「團隊合作」態度、「學會學習」等核心能力。

具體作法包括提供學術導向「自主跨領域探索學程」、實務就業導向「特色人才跨領域學程」兩大類，後者多達17種學程且偏重企業認證、就業無縫接軌，已與日月光、台灣保來得、趨勢科技、華碩雲端等企業合作認證。

王學亮也鼓勵新生積極把握機會，交換或企業實習，與高大簽約的國外姊妹校已達160所，多數提供1學期或1學年的免費交換生名額，學習獨立自主、接受多元文化刺激。

企業實習方面，除了系所簽約廠商，今年校方還爭取開設「區域文化及經貿人才泰國專班」，大二以上學生可申請，費用全程補助，暑假期間上課，結業從中擇優選送當地台企見習2週。

(中時)