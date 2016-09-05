高雄大學新生入學 校長王學亮：充實本科、培養第二專長
國立高雄大學5日舉辦新生入學典禮，校長王學亮期勉新生「科技、人文整合時代，單一專業、訓練與思維已無法滿足職涯需求，除充實本科專業外，也要及早培養第二專長」。場外也同步擺攤提供「半導體光電製程」等近20種跨領域學程諮詢，幫助新生提前認識職場。
王學亮表示，因應激烈競爭環境，校方已規畫適性、跨域、國際、終身等4大「移動力」，只要按部就班，畢業前就能具備「國際觀」、獨立「解決問題」能力、「團隊合作」態度、「學會學習」等核心能力。
具體作法包括提供學術導向「自主跨領域探索學程」、實務就業導向「特色人才跨領域學程」兩大類，後者多達17種學程且偏重企業認證、就業無縫接軌，已與日月光、台灣保來得、趨勢科技、華碩雲端等企業合作認證。
王學亮也鼓勵新生積極把握機會，交換或企業實習，與高大簽約的國外姊妹校已達160所，多數提供1學期或1學年的免費交換生名額，學習獨立自主、接受多元文化刺激。
企業實習方面，除了系所簽約廠商，今年校方還爭取開設「區域文化及經貿人才泰國專班」，大二以上學生可申請，費用全程補助，暑假期間上課，結業從中擇優選送當地台企見習2週。
(中時)
關鍵字：高雄大學
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。