篠原涼子顧癌夫 戲外私會江口洋介
43歲的日本女星篠原涼子為了照顧大她23歲的癌夫市村正親，暫離螢光幕兩年後，最近以日劇《熟女正青春》宣布回歸，與性格男星江口洋介演出一對可愛的歡喜冤家。
去年復出拍戲的篠原涼子，今年獲邀拍攝8月份的女性雜誌封面。為了此次拍攝工作，篠原涼子透露自己硬是再減了3公斤。當被問到如何保持自己的外型與身材，她表示，因為年過40歲之後代謝變慢，已經不能夠隨心所欲的想瘦就瘦，因此她從去年就開始上熔岩盤瑜珈，加上減少最愛的米飯與義大利麵的攝取，才整整瘦了3公斤。篠原涼子也透露平日保養的秘訣，表示從日常飲食就要開始注意，養成用餐時，不管是哪一餐，都從蔬菜開始食用的順序習慣。
篠原涼子在劇中飾演的中原亞紀是一名40歲的遊戲公司女主管，工作能力強卻小姑獨處。她與江口洋介從相看兩厭到互有情意，戲外也一度傳出假戲真做，曾有人爆料說有拍到兩人深夜相約在著名烤肉店的包廂內喝酒聊天，不時還有些肢體上碰觸的舉動。不過之後有報導澄清，透露篠原涼子是因為欣賞江口洋介的演技，才趁著每月一兩次的自由時間，約他出來聊聊演戲方面的事。《熟女正青春》8日起週一至週五晚間9點，在衛視中文台首播。
(中時)
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