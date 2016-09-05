新北三重住宅火警 2樓跳下男子受傷

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新北市三重區力行路二段123巷一處民宅2樓，今天下午發生火警。顏姓男子自2樓跳下，造成左手臂擦傷，胸口擦傷，送台北市新光醫院治療。

新北市三重區力行路2段123巷內，下午發生一起住宅火警。市府消防局第三救災救護大隊據報，派出人車警義消 60餘人，各式車輛22輛前往搶救。

消防局表示，火警共燃燒2樓客廳10平方公尺，3樓燃燒前陽台3平方公尺，火勢在下午接近5時控制，並予以熄滅。

現場1名顏姓男子因情緒緊張，由2樓跳至1樓，造成胸口及手臂擦傷，意識清醒，送台北市新光醫院。另外3樓1名沈姓男子輕微嗆傷，意識清醒，送往新北市立醫院三重院區治療。火警原因需進一步調查。1050905

(中央社)